محافظ القليوبية يوزع «بلالين» وزهور على المواطنين احتفالا بالعيد

أدى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد اللطيف أبوالخير المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تقديم التهاني للمواطنين

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التواصل مع الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجة.

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جولة العيد بالكورنيش

وأجرى المحافظ جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود على الأطفال والمصلين، تعبيرًا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة، وأعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وكثفت مديرية أمن القليوبية من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.