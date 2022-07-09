الاستعانة بمترجم لغة إشارة في خطبة عيد الأضحى بالأقصر

استعانت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بمترجم لغة إشارة ذوي الاعاقة السمعية، لأول مرة، لترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك بساحة سيدي أبوالحجاج الأقصري، والذي ترجم خطبة العيد والتي جاء فيها كيفية النحر الصحيح وآداب الاحتفال بالعيد وغيرها من الدروس والعظات.

وكان الآلاف من المواطنين بمحافظة الأقصر، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، العيد الكبير بالمساجد علي مستوي قري ، ومدن ومراكز المحافظة وسط بهجة وفرحة كبيرة لديهم، وسط تأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية للمصلين، وانتشار لسيارات الإسعاف علي الطرق الرئيسية والفرعية وبنطاق محيط الصلاة.

المحافظ يؤدي صلاة العيد بساحة أبوالحجاج

بينما، أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى، بساحة سيدي أبوالحجاج الاقصري، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير الأمن، واللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أهم دروس عيد الأضحى

وتضمنت خطبة صلاة الأضحى التي أداها الشيخ مبارك علي، من أئمة الأوقاف، أهم دروس عيد الأضحى المبارك التضحية والاعتماد على الله.

وقد شهدت شوارع المحافظة، والقري، فرحه كبيرة حال الانتهاء من إداء صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط تقديم التهاني لبعضهم البعض.