إيراد «كيرة والجن» يتخطى إجمالي «عمهم» و«بحبك» ليلة وقفة العيد

حقق فيلم «كيرة والجن»، للمخرج مروان حامد، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، مليوني جنيه و462 ألف و109 جنيه، أمس الجمعة، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات الأفلام خلال يوم وقفة عيد الأضحى المبارك

وجاء إيراد «كيرة والجن» متخطيا لإجمالي ما حققه فيلمي «بحبك» و«عمهم» في اليوم نفسه، إذ حقق فيلم «بحبك» من بطولة وإخراج تامر حسني، وهدى المفتي، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني مليون و401 ألف و808 جنيهات، فيما حصد «عمهم» لمحمد إمام، ومحمد ثروت، وسيد رجب، وأحمد خالد،881 ألف و732 جنيهًا.

استمرار عرض «واحد تاني» داخل دور العرض بمصر

واستكملت أفلام موسم عيد الفطر المبارك طرحها في جميع دور العرض، نظرا لما تحققه من إيرادات، إذ حقق فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، 9 آلاف و387 جنيها.

وحصد فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومني زكي، ألفين و74 جنيهًا، فيما تزيل فيلم «زومبي» لعلي ربيع، ومحمد محمود، وهاجر أحمد القائمة، حيث حقق 533 جنيها.

تفاصيل عرض فيلم «كيرة والجن»

الجدير بالذكر أن فيلم «كيرة والجن»، طُرح منذ أسبوع، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، حيث أن العمل استغرق فترة طويلة لتصويره دامت لأكثر من ثلاث سنوات تقريبا.

وضم فيلم «كيرة والجن» أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، وأحمد مالك، وسيد رجب، روبي، وهدي المفتي، وأحمد كمال، رزان جمال، علي قاسم، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد