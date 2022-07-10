6 أخطاء احذرها عند تخزين لحوم الأضاحي في الفريزر.. تعرض صحتك للخطر

بعد ذبح الأضاحي في العيد يتم تقسيمها وتوزيع جزء منها، والحفاظ على الجزء الآخر وتخزينه في المنزل حتى يتناوله أهل المضحي، بعد الانتهاء من الذبح الذي يستمر حتى آخر أيام العيد، ويتم تخزين اللحوم في الفريزر ليتم إعدادها في وقت لاحق وعلى فترات متباعدة.

وتوجد بعض الأخطاء التي يقع بها المضحون عند تخزين اللحوم في الفريزر والتي قد تعرض صحتهم للخطر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب تجنبها واتخاذ الحذر منها عند تخزين اللحوم في الفريزر، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

أشياء تعرض صحتك للخطر عند تخزين اللحوم في الفريزر.. تجنبها

- تجميد اللحوم وصهرها أكثر من مرة، لأن هذا قد يؤدي إلى إصابة تلك اللحوم بالأكسدة، ما يجعلها غير صالحة للتناول.

- الصهر السريع للحوم، فعليك أن تتجنب استخدام الحيل والطرق المختلفة حتى تحصل على الصهر السريع، واترك اللحوم تأخذ وقتها عند صهرها.

- ترك اللحوم فترة طويلة بعد تقطيعها دون تجميدها، لا يجب ترك اللحوم دون تجميد لفترة طويلة، ويجب تجميدها فور تقطيعها.

تجنب وضع اللحوم في عبوات يدخلها الهواء

- وضع قطع اللحوم في عبوات يدخل بها الهواء، ويجب وضعها في عبوات محكمة الغلق حتى تتجمد بشكل صحيح.

- وضع ملح على اللحوم قبل التجميد، يجب تجنب وضع الملح على تلك اللحوم قبل تجميدها.

- تجميد اللحوم التي تحتوي على دهون كثيرة، ويجب عن اختيار القطع التي يتم تخزينها أن يتم اختيار تلك التي تكون نسبة الدهون بها قليلة.