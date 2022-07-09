3 مصابين في تصادم «نصف نقل وتوك توك» بطريق مصر اسكندرية الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك، أمام قرية زاوية عبود التابعة لكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام، 3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار أمام قرية زاوية عبود، وعمل الفحوصات الطبية لهم.

أسماء المصابين في حادث طريق مصر اسكندرية الزراعي

أسفر الحادث عن إصابة كل من «فايز ف. ش» 40 عاما، مقيم محطة المعمل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«محمد ا. ش» 30 عاما، مقيم الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد ا. م» 34 عاما، مقيم محطة المعمل، بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

3 مصابين في حادث بسبب توك توك في إدكو

وشهدت مدينة إدكو اليوم، حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات بالجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم.