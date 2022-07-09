إصابة 9 بينهم 6 أطفال في انقلاب «تروسيكل» على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب «تروسيكل»، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ، بالقرب من مدخل بلطيم.

نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، بمحافظة كفر الشيخ لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة من مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بانقلاب «تروسيكل» على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ، وسقوط 9 مصابين.

تفاصيل الإصابات في انقلاب «تروسيكل»

وبتوقيع الكشف الطبي الأولي على المصابين تبين إصابة كل من: «س . ز»، 12 عاماً، بكدمات وسحجات، و«م . ح»، 7 أعوام، بكدمات وسحجات، و«ش . ح»، 5 أعوام، بكدمات وسحجات، و«س. ب»، 10 أعوام، بكدمات وسحجات، و«ح . ب»، 36 عاماً، بكدمات وسحجات، و«ف. ص»، 32 عاماً، بجرح قطعي في البطن، و«أ. ن»، 8 أعوام، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و«م .ر»، 35 عاما، بكدمات وسحجات، و«م .م»، 6 أعوام، بكدمات وسحجات، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.