إصابة شاب أثناء تركيب مصباح في منزله بسوهاج.. «المروحة خبطته وهي شغالة»

أصيب شاب بعدة إصابات أثناء قيامه بتركيب مصباح كهربائي في منزله بمركز سوهاج، بعدما اصطدم رأسه بـ«مروحة سقف» أثناء تشغيلها، ما أسفر عن إصابته باشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وجرى نقله للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة لمتابعة حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بإصابة طالب ثانوي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو «أندرو أ ن س»، 17 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، ويقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، مصابا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وبسؤال والده المدعو «أسامة ن س»، 59 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بدائرة قسم ثان سوهاج، أفاد بأنه أثناء قيام نجله بتركيب «لمبة» كهربائية بالمنزل، اصطدم رأسه بمروحة السقف أثناء تشغيلها، مما أدى لحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع المصاب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وذلك عقب إجراء التدخلات الطبية اللازمة.