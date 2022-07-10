توافد المواطنين على الحدائق والعبارات النهرية في ثاني أيام العيد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحدائق والعبارات النهرية التابعة للمحافظة، شهدت توافداً كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

توافد المواطنين على حدائق أسيوط

وأشار محافظ أسيوط في بيان، إلى أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ومنها حدائق الفردوس بمدينة أسيوط والربوة بالغنايم وناصر بمدينة أبو تيج ومتنزهات ديروط وممشى أهل أسيوط بحي شرق، ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء، إضافة إلى مشروعات العبارات النهرية التابع للمحافظة الذي استقبل المحتفلين بالعيد لقضاء يومهم وسط الحدائق على النيل والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

جولات ميدانية مكثفة

وأكد اللواء عصام سعد، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف الجولات الميدانية وتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وحل أي مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد.