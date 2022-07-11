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مصرع طفلين غرقاً في بحر شبين وترعة «الناعورة» بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
05:43 م | الإثنين 11 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى طفلان مصرعهما في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، أحدهما في بحر شبين الكوم، والآخر في قرية «زاوية الناعورة»، بدائرة مركز الشهداء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكاني الواقعتين، وتم الدفع بعدد من الغواصين من قوات الإنقاذ النهري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بغرق طفل في بحر شبين 

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع طفل غرقاً أثناء الاستحمام داخل بحر شبين، بمنطقة كوبري مبارك، وتم الدفع بعدد من الغواصين إلي مكان الواقعة للبحث عن جثة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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انتشال جثة غريق «الناعورة»

كما أبلغ أهالي قرية «زاوية الناعورة»، التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، بغرق طفل آخر، أثناء الاستحمام في الترعة، وجري الدفع بالغواصين من الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بغرق طفل بقرية «زاوية الناعورة»، دائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث، وسؤال أهل الطفل المتوفى.

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