العثور على جثتي عاملين مقتولين في مزرعة بقنا.. والتحريات: خصومة ثأرية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، على جثتي شخصين داخل مزرعة بقرية القناوية في المنطقة الصحراوية، وتبين وجود آثار طلقات نارية أدت إلى مصرعهما، وأنهما من قرية أولاد عمر، وأن الجريمة بسبب خصومة ثأرية قديمة.

العثور على الجثتين داخل مزرعة

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا، يفيد ورود بلاغ بمقتل شخصين من جزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعُثر على جثتهما داخل مزرعة بقرية القناوية.

وتبين أن المتوفين هما إبراهيم عبد الرازق أحمد خليل، 37 عاما، وبدري عبد اللاه عبد العزيز، 25 عاما.

وتبين أن مسلحين انتقلا إلى المزرعة التي يعمل فيها الضحيتان بقرية القناوية، وأطلقا النيران عليهما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وذلك على خلفية خصومة ثأرية قديمة بينهم.

نقل الجثتين إلى المشرحة

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.