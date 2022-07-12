أسرة ترفض استلام جثة ابنتها عقب وفاتها في عملية ولادة بقنا

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، أثناء إجرائها عملية ولادة داخل مستشفى خاص في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وفاة «أسماء. ج»، 28 عاما، بعد إصابتها بنزيف أثناء الولادة داخل مستشفى خاص بمدينة نجع حمادي.

الأسرة رفضت استلام جثة ابنتها

وفي البداية، رفضت أسرة السيدة، استلام الجثة، إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت جهة التحقيق بدفن جثتها بعد تبين صحة الواقعة وأنها توفيت أثناء عملية ولادة داخل مستشفى خاص بنجع حمادي.

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة جلطة رئوية، أدت إلى وفاة السيدة داخل غرفة العمليات أثناء الولادة.

وقررت مديرية الصحة بقنا، فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، بعد تقديم بلاغًا من قبل أسرة المتوفية في مركز الشرطة في نجع حمادي ونقابة الأطباء ضد المتسبب في الأمر.

التحقيق مع الطاقم الطبي بالمستشفى

وبحسب مصدر طبي، سيتم التحقيق مع الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة، فضلا عن فحص أوراق المستشفى الخاص.