محافظ أسيوط يشيد بفعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة لاستقبال الشباب بمختلف الأعمار بجميع مراكز الشباب والرياضة طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال تقديم العديد من الأنشطة المختلفة من أنشطة دينية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وذلك ضمن الدور الهام لمراكز الشباب والمشاركة المجتمعية التي تقدمها في كافة المناسبات والأعياد تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الدعم الكامل لأنشطة وفعاليات المبادرة

وأعلن محافظ أسيوط في بيان صحفي، عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات المبادرة فضلا عن جميع أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والتي تهدف إلى صقل خبرات ومواهب الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم، موجها وكيل وزارة الشباب والرياضة باستغلال جميع الإمكانات المتاحة بمراكز الشباب وتنظيم العديد من المسابقات الفنية والثقافية والدينية وتكريم المتميزين من الشباب.

فتح جميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إلى أنه تم فتح جميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة لاستقبال الشباب من مختلف الأعمار لممارسة الالعاب المختلفة والأنشطة الثقافية والفنية تحت إشراف المشرفين والمدربين التابعين للمديرية بالإضافة إلى العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال ومسابقات حفظ القران الكريم، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب واستغلال كافة الإمكانات المتاحة من ملاعب وصالات لياقة بدنية.