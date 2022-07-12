عاجل.. غرق طالبين أثناء رحلة نيلية بالمنوفية وانتشال جثة أحدهما

شهدت قرية «جريس»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع طالبين غرقاً في فرع نهر النيل المار بالقرية، أثناء جولة في أحد المراكب النيلية، اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى.

انتشال جثة والبحث عن الأخري

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال جثة أحد الطالبين، بينما ما زالت أعمال البحث جارية عن جثة الطالب الآخر، وتم تحرير المحضر اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق الطالبين «م. و.»، و«م. ف.»، في فرع النيل المار بقرية «جريس» بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.