نصائح للحفاظ على استهلاك البنزين في السيارات.. الصيانة الدورية مهمة

شهد اليوم تحريك سعر البنزين في مصر، وهو الأمر المرتبط بتحريك أسعار البنزين والوقود عالميًا، وتزامنًا مع ذلك يبحث أصحاب السيارات وسائقي الأجرة عن أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها التوفير في استهلاك البنزين، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالي.

سعر البنزين

وقدم المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، أبرز النصائح التي يمكن اتباعها من أجل تخفيف استهلاك البنزين، موضحًا أنه يوجد 11 مليون مركبة مرخصة لدى الإدارة العامة للمرور منها 8 ملايين تقريبا تعمل بالبنزين.

وأضاف خبير السيارات لـ«الوطن» أنَّه مع تحريك سعر البنزين يمكن للمواطن البحث عن وسائل مختلفة لترشيد استهلاك سيارته للبنزين، لافتًا إلى أنّ البعض يعمل على ركن سيارته ويتوجه إلى مركبات النقل الجماعي، التي توفرها الدولة.

نصائح لتقليل استهلاك البنزين

وقدم خبير السيارات بعض النصائح لتقليل استهلاك البنزين في هذه الأيام خاصة في فصل الصيف التي يعمل بها المكيف، إذ يكون هناك حمل كبير على معدلات استهلاك الوقود وتقليل التكلفة الخاصة بتمويل السيارات إلى حد كبير.

وتابع أنَّه يجب العمل على إجراء الصيانة الدورية العامة، إذ أنَّ الاغلب يعتقد أنَّها عبارة عن تغيير «زيت، وفلتر» وهذا اعتقاد خاطئ، بل يجب تغيير زيت المحرك، وفلتر زيت المحرك، وفلتر الهواء، وفلتر البنزين، تغيير البوجيهات، وتغيير زيت، وفلتر ناقل الحركة الأتوماتيكي أو العادي.

واستكمل خبير السيارات إرشادات تقليل استهلاك البنزين، مشيرًا إلى أهمية فحص رشاشات البنزين بشكل جديد لعدم وجود أي أدخنه متصاعدة لـ«شكمان» السيارة خاصة الدخان ذات اللون الأسود الداكن، وذلك نتيجة لعدم انتظام الرشاشات التي تدفع البنزين داخل المحرك، مع تجربتها من قبل فني متخصص.

وأكد أنَّ من الأشياء المهمة في الصيانة الدورية ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات داخل عجل السيارة طبقًا للمواصفات التي وضعها الصانع على اللوحة الخاصة بالإطارات، موضحًا أنَّ لكل محرك رسم بياني خاص به، وأحسن معدلات استهلاك للبنزين للمحرك تكون بين 100 إلى 120 كيلومترًا في الساعة ويعد هذا أقل استهلاك للبنزين.

وأردف: «عدم فتح زجاج السيارة أثناء السير، لأن هذا يتسبب في مقاومة عالية جدًا للهواء داخل نوافذ السيارة، ووجود التكيف داخلها يعمل على تعويض الهواء في الداخل، والتكيف يرفع بالفعل استخدام البنزين ولكن السرعة من 100 إلى 120 ويكون هذا أحسن معدل، ومن الضروري أن يكون فلتر التكيف نظيف جدًا».

وشدد خبير السيارات على ضرورة عدم فتح السقف المتحرك أثناء السير بالعربية لأنه يعمل على زيادة معدل مقاومة الهواء، داعيًا إلى افتتاح العديد من مصانع السيارات خاصة مصانع إنتاج بطاريات الخاصة بـ السيارات الكهربائية ورقائق إلكترونية التي تتسبب في عدم إنتاج السيارات على مستوى العالم وقلة المعروض بسبب قليتها التي تستحوذ عليه شركات عديدة.