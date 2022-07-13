محافظ أسيوط يطلق حملة «خليك إيجابي» و3 خطوط ساخنة للشكاوى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إطلاق حملة «خليك إيجابي»، لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، أو التعريفة الجديدة، أو مخالفة خطوط السير، كما أعلن عن 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والاستجابة العاجلة لها، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإدارات المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة، فضلاً عن شن حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين، لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي، وتحرير المحاضر للمخالفين.

تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة «خليك إيجابي» من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

الإبلاغ عن أي تجاوزات

وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات التاكسي أو النقل الجماعي أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.

تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات

وأصدر محافظ أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، القرار رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 و7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

كما شدد المحافظ على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين، لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.