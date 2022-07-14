مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في الترعة بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بأحد الترع بمحافظة أسيوط.

اخطار مديرية أمن اسيوط بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بأحد الترع، بمحافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

قوات الشرطة والاسعاف بموقع الحادث

على الفور انتقل لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة أسيوط، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، أثناء ذهابهم أحد الأفراح، مما أسفر عن انقلابهما بالترعة الإبراهيمية على طريق أسيوط ديروط الزراعي.

قوات الإنقاذ النهرى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال 22 شخصا كانوا يستقلوا السيارتين، وأثناء نقلهم إلى المستشفى لفظ شخصين منهما أنفاسهما الأخيرة.

التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى

وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى الإيمان العام، لتلقي العلاج اللازم.

اصاب 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بمدخل عرب مطير بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص مع ملاكى بمدخل عرب مطير التابعة لمركز ومدينة الفتح بأسيوط.

كان فى وقت سابق اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بحادث تصادم ٣ سيارات ووقوع إصابات بمدخل قرية عرب مطير.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين عن الحادث.