والد الطفلة المعتدى عليها بمركز ترفيه بأسيوط: ننتظر نتيجة الكشف الطبي

ذكر والد الطفلة المعتدى عليها من قبل عامل بمركز ترفيه بمحافظة أسيوط، أن ابنته كانت برفقة والدتها بأحد المراكز الترفيهية تلعب وتلهو مع الأطفال، وأرادت الذهاب إلى دورة المياه، فتوجهت معها الأم، ودخلت الطفلة وظلت والدتها تنتظرها خارج الحمام.

وأضاف الأب، الذي طلب عدم ذكر اسمه واسم ابنته منعا للتشهير بهما، لـ«الوطن»، أن الأم لاحظت عقب خروج طفلتها بكاءها وانهيارها، فسألتها عن السبب، فقالت لها إن أحد الأشخاص ضربها، وأثناء تحدثها خرج هذا الشخص خلفها من دورة المياه، فأشارت عليه وقالت إنه من تعدى عليها.

والد الطفلة يسرد القصة

وأضاف الأب والد الضحية، أن آثار دماء كانت على ملابس ابنته تسببت في قلقهما، ما دفع زوجته لإبلاغ الجهات الأمنية بقسم ثان أسيوط، مشيرا إلى أنه ذهب مسرعا للمركز الترفيهي، وعند وصوله نشبت مشاده مع أصحاب المركز لرفضهم إمساك العامل، وبعد مشادات بينهم أخبروه أنه سيتم التحفظ عليه لحين وصول الشرطة.

الجهات الأمنية تفحص الكاميرات

وأشار والد المجني عليها، أنه عند وصول قوات الشرطة حاول مسؤولو المركز إخفاء العامل حتى يتم تهريبه ولا يتم القبض عليه، كما أنكروا وجوده، وأكدوا انه لا يعمل داخل المركز، ولكن بفحص الكاميرات شوهد المتهم جالسا على أحد المكاتب، ما يؤكد أنه يعمل بالمركز، وفي النهاية تم القبض عليه.

التحفظ على المتهم بقسم ثان

وذكر الأب، أنه تم التحفظ علي المتهم بقسم ثان أسيوط للعرض على النيابة، موضحا أن عمره يتراوح بين 13 إلى 14 عاما، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة وأنهم في انتظار نتيجته.