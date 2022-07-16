صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة جدة للأمن والتنمية

حرص القادة المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية على التقاط صورة جماعية قبل انطلاق القمة بالمملكة العربية السعودية؛ التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق.

الرئيس السيسي في السعودية

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «راضي»، أنَّ مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

لقاءات ثنائية

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الرئيس السيسي سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.