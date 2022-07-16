«مياه القاهرة»: 5.3 مليار جنيه لأعمال الإحلال والتجديد خلال 8 سنوات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، حققت شركة مياه الشرب بالقاهرة العديد من الإنجازات، ونجحت في تنفيذ مشروعات ضخمة، ضمن رؤية واهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

الانتهاء من توسعات العديد من المحطات

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم الانتهاء من توسعات العديد من بالمحطات، وبلغت قيمة هذه التوسعات 500 مليون جنيه، نفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، شملت الانتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها، وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 1.5 مليار جنيه.

تطوير وتأهيل الروافع

وأوضح أنه تم رفع كفاءة محطات محطة مياه التبين ومحطة مياه الفسطاط ومحطة مياه مسطرد ومحطة مياه شبرا الخيمة ومحطة مياه الروضة ومحطة مياه شمال حلوان، إضافة إلى محطة مياه الأميرية ومحطة مياه المعادي.

وأشار إلى تطوير وتأهيل العديد من الروافع بقيمة تخطت 800 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة روافع أسوان والغابة وألماظة الجديدة، ورافع خزان 1000 م3 بالدويقة، ورافع ألماظة مياه عكرة ورافعي إعمار 1-2، ورافع أطلس بمدينة السلام التابع لمحطة مسطرد، وكذلك إحلال وتجديد رافع المقطم بمنشأة ناصر التابع لمحطة الروضة ورافع 5 مدينة نصر التابع لمحطة مياه مسطرد.

تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع المشروعات

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه، وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة 2 مليار جنيه بمختلف مناطق الشركة، شملت تركيب منظومة بطاريات العدادات بمناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون، ومناطق أخرى في نطاق قطاع شمال وشرق وقطاع جنوب وغرب بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه وتحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية التي تخطت قيمتها 2 مليار جنيه.