محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير بمحمية الوادي الأسيوطي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت ، محمية الوادي الأسيوطي بقرية «الغريب»، التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، للوقوف على أعمال التطوير وسير العمل بالمحمية، التي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 1997، بهدف تربية وإكثار الأصول النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتمتد على مساحة أكثر من 8 آلاف فدان.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتور إبراهيم نفادي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ومدير عام محمية وادي الأسيوطي الطبيعية، حيث بدأ المحافظ جولته بالمحمية بمشاهدة فيلم تسجيلي عن المحمية ونشأتها وأقسامها، وما تتميز به من طيور وزواحف وحيوانات متنوعة، بالإضافة إلى النحل الفرعوني، الذي يوجد بالمحمية، وهو من أندر وأغلى الأنواع بالعالم، ويأتي العلماء والباحثون من مختلف أنحاء العالم لدراسته ومعرفة معلومات عنه وعن فوائده في العلاج.

66 نوعاً من النباتات النادرة

وتميز المحمية بوجود 6 أنواع من الثدييات، و66 نوعاً من النباتات المتنوعة والنادرة، والتي تستخدم في صناعة الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة، ويتم الاستعانة بها فى الأبحاث العلمية، كما استمع المحافظ إلى شرح عن أهم الزواحف التي تشتهر بها المحمية، من ثعابين وسحالي والضب المصري، فضلاً عن الطيور بمختلف أنواعها، وأهمها صقور الشاهين.

تفقد محمية الوادي الأسيوطي

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه بعض أقسام المحمية، وزار منحل المحمية، وشاهد النحل المصري الملقب بالفرعوني، الذي يُعد من أغلى وأندر الأنواع المتواجدة حالياً من سلالات النحل، ويُعرف بجودة وتميز إنتاجه، ويُستخدم في علاج مختلف الأمراض، ويقصده العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

أهمية محمية الوادي الأسيوطي

وأشاد المحافظ بأهمية محمية الوادي الأسيوطي، وما تحويه من تنوع طبيعي يضم مختلف أنواع النباتات والزواحف والحيوانات والطيور النادرة، مطالباً بتكثيف الترويج الإعلامي والسياحي لها، وخاصةً الرحلات والزيارات، ومن الباحثين والمستكشفين، وتكثيف برامج التوعية بأهميتها، وما تحويه من تنوع طبيعي للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، معلناً تقديم كافة سبل الدعم لها لتعظيم دورها والاستفادة منها للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي بها .