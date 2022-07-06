استعدادات قنا لعيد الأضحى: منع الإجازات وفتح المجازر مجانا للمواطنين

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أي معوقات.

وأوضح محافظ قنا أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز 2282 مسجدا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، فضلا عن توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل مسجد، وسيتم أداء الصلاة بتلك المساجد وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف.

فتح المجازر الحكومية مجانا للمواطنين

وأضاف «الداودي»، أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأشار «الداودي» إلى أن مديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية لمواجهة أي حالات طارئة، مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بعدد 90 سيارة إسعاف لتأمين صلاة العيد، والطرق السريعة والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

خطة متكاملة بين أجهزة المحافظة

وقال محافظ قنا إنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار أيام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التفتيش على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا أنه تم تشكيل لجان للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للاطمئنان على الأسعار والتأكد من التزام البائعين بالأسعار المقررة، وكذلك التفتيش على المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ قنا على توافر اللحوم والدواجن المجمدة وكافة السلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع المحافظة بكميات كافية، فضلا عن توافر إسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وكذلك المواد البترولية بمحطات التمويل والمستودعات، وتوافر أرصدة كافية من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية، والدقيق الفاخر، مطمئنا المواطنين بأنه لدينا وفرة في كافة السلع.

غرفة عمليات رئيسية تعمل طوال اليوم

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام تعمل على مدار الساعة، متصلة بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وغرفة عمليات مديرية الأمن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.

كما أصدر محافظ قنا تعليماته بوقف الإجازات للعاملين بشركات المرافق الحيوية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والعمل من خلال ورديات متعاقبة على مدار اليوم للتعامل مع أي أعطال طارئة وإجراء الصيانة الفورية لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

فتح الحدائق والمنتزهات طوال أيام العيد

وكلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بفتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل في ساعات مبكرة خلال أيام العيد، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات، موجها بوقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيـق الكامل مع شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية، والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة والحمولة القانونية للمراكب الترفيهية وفقا للرخصة الصادرة لها، وتشغيل لانشات الإنقاذ وتمشيط شواطئ النيل التي يرتادها المواطنون بغرض السباحة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان رصد من مسئولي وحدات الإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية للقرى لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري، والتي تزداد خلال إجازات الأعياد.

رفع درجة الاستعداد في إدارات ووحدات المرور

وتابع «الداودي»، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع إدارات ووحدات المرور بالمحافظة، لنشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق الإقليمية السريعة لضبط حركة مرور السيارات ومراقبة السرعات للحد من الحوادث، خاصة مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة قبل وأثناء عيد الأضحى، إلى جانب دورهم في تنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد، وعدم حدوث اختناقات مرورية.