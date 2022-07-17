تعرف على التخطيط الصحيح لميزانية الأسرة بعد الأعياد.. خبيرة توضح

قالت الأستاذة الدكتورة ألفت سليمان أستاذ العلوم الإدارية والتنمية البشرية، إن العديد من الأسر تكتشف تعرض ميزانيتها للضغط عقب الأعياد والمواسم نتيجة عدم وجود توازن صحيح خاصة مع ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على ربة المنزل في القيام بالتخطيط لتحقيق التوازن بين مصادر الدخل والمصروفات.

مشاركة أفراد الأسرة

وأضافت «ألفت» في حوار مع الإعلامي محمد البيطار في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه من الضروري مشاركة أفراد الأسرة بالتخطيط للتعرف على احتياجاتهم، موضحة ضرورة نشر الوعي بثقافة الشراء وإدارة الميزانية بصورة صحيحة.

الوعي بالفر ق بين الاحتياجات والرغبات

وفرقت أستاذ العلوم الإدارية والتنمية البشرية بين الاحتياجات والرغبات، حيث أن الاحتياجات هي الضروريات التي لا يمكن العيش دونها، أما الرغبات فهي كماليات يمكن الاستغناء عنها وتوفير بدائل لها.

الوعي بترشيد الاستهلاك يبدأ من الأطفال

وأشارت «ألفت» إلى ضرورة نشر الوعي بين الأسرة لتحديد احتياجاتها الضرورية، موضحة أن الوعي يبدأ بداية من فهم الطفل وتعلمه الكلام، حيث ينبغي الحديث معه عن أهمية الألعاب التي يرغب في شرائها، ووضع خطط للشراء تتناسب مع ظروف الأسرة، بحيث يستطيع أن يحصل على لعبة الآن وأخرى بعد شهر وهكذا، منوهة أن الأطفال الآن لديهم الوعي والإدراك الكافي بسبب تعاملهم مع الإنترنت والسوشيال ميديا.