تعيينات شركة المياه.. اختبار 9677 متقدما لشغل وظائف 2021

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمرحلة الثانية للمستوفين شروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021؛ للمتقدمين لشغل وظائف «كيميائي - فني معمل - أمين مخزن - مراقب أمن».

موعد ومكان إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظائف 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب، إجراء الاختبارات لـ9677 متقدما مستوفين شروط الإعلان، في الفترة بين يوم الأحد 24 يوليو الجاري، وحتى الخميس 30 من الشهر نفسه، بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في قنا الكائن بـ«قنا المساكن - أمام مكتب العمل».

اختبار 632 من المتقدمين المستوفين للشروط لشغل وظيفة كيميائي

وذكرت الشركة، اختبارا 632 متقدما لوظيفة كيميائي تخصصات «كيمياء وميكروبيولوجي» يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري 2022.

وأكدت إجراء الاختبارات لـ3529 من المتقدمين المستوفين للشروط لشغل وظيفة «فني معمل»، بينهم 465 متقدما تكون اختباراتهم يوم الأحد 24 يوليو الجاري، واختبار 1509 متقدمين يوم الاثنين 25 يوليو الجاري، واختبار 1555 متقدما يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري 2022.

اختبار 2399 متقدما لوظيفة أمين مخزن

وقالت الشركة، إنها ستجري الاختبارات لـ2399 من المستوفين للشروط لشغل وظيفة أمين مخزن، موزعين على يومين، إذ يتم اختبار 1424 متقدما يوم الأربعاء 27 يوليو، واختبار 1975 متقدما يوم الخميس.

وأوضحت الشركة، أنها ستختبر 2117 متقدما لشغل وظيفة مراقب أمن، وستكون الاختبارات لـ1470 متقدما يوم الجمعة 29 يوليو، واختبار 647 متقدما يوم السبت 30 يوليو.

المستندات المطلوبة لإجراء الاختبارات

وأكدت الشركة أنّه على جميع المستوفين للشروط الحضور في الموعد والمكان المحدد، مع إحضار «أصل البطاقة الشخصية - أصل شهادة التجنيد - أصل شهادة المؤهل - إيصال توريد بمبلغ 50 جنيها تسدد في أقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجاري عن طريق الفيزا كارت»، وسيبدأ توريد المبلغ غدًا.