خال المتهم محمد عادل: قاطعته عشان مدخلش كلية قمة.. وعمره ما ضرب أمه

قال محمد عمارة خال محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة ضحية حادث المنصورة، إن نجل شقيقته متفوق دراسيا في جميع المراحل التعليمية، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يلتحق بكليات القمة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك الأمر الذي أصابهم بحالة من الدهشة، مؤكدا أن محمد لم يحدثه عن نيرة إطلاقا: «معندناش موضوع الحب والكلام ده».

خال محمد: قاطعته لعدم دخوله كلية قمة

وتابع خال المتهم في تصريح لـ«االوطن» أن عدم التحاقه بإحدى كليات القمة دفعه لمقاطعته عدة أشهر، مضيفا أنه تفوق في كلية الآداب، وبسؤال خاله عن الحالة النفسية للمتهم أشار ضاحكا إلى أن اتهامه بالمرض النفسي أمر مفيد له في القضية، إلا أن المتهم نفى ذلك في التحقيقات بقوله: «أنا في كامل قواي العقلية».

محمد سوي نفسيا ولا يمر بأزمات

وأضاف أنه لم يعرف شيئا عن المجني عليها سوى أنها زميلة ابن شقيقته، لافتا إلى أن والدة المتهم أخبرته أن أهل المجني عليها أجبروا ابنها على التوقيع على إيصال أمانة، كما أنهم تلقوا تهديدات لإبعاد ابنها عن المجني عليها، مضيفا أنه أصيب بالاندهاش عقب معرفته بإيصال الأمانة.

التقيت مع والد نيرة أشرف بعد مشكلة إيصال الأمانة

وذكر أنه التقى مع والد المجني عليها للتباحث في المشاكل الواقعة بينهما لا سيما إيصال الأمانة وذلك من خلال وسيط بينهما، مضيفا أن والد نيرة أثناء الحديث معه طلب بإنهاء تلك المشاكل.

وواصل أن والد المجني عليها ذكر أنه لم يجد للمتهم أهلاً، إلا أنه عقّب على حديثه قائلا: «يعني في المشاكل مفيش له أهل وهو بيمضي الوصل كمان مفيش له أهل»، مشيرا إلى أنهم توصلوا لإنهاء تلك الأزمة مقابل التنازل عن إيصال الأمانة.

محمد لم يتعاط أي نوع من المخدر

وعن صفات المتهم ذكر خاله أنه ذو خلق حسن ولم يسع منذ صغره إلى افتعال المشاكل، كما أنه لم يتعاط أي نوع من المخدرات، نافيا ما تم تداوله عن قيامه بالتعدي على والدته، مشيرا إلى أن هناك خلافات بينه وبين والدته إثر المشكلات بينه وبين المجني عليها.