«شادي وشوقي» حصدا بطولة الجمهورية بالمصارعة: نفسنا نشارك في الأولمبياد

نجح شابان يدعيان «شادي» و«شوقي» من أبناء محافظة المنوفية، في حصد الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية في إطار بطولة الجمهورية تحت سن 17 عامًا، وذلك بعد تدريب دام لأكثر من خمس سنوات تحت قيادة الكابتن خليل إبراهيم في نادي كفر المصيلحة في شبين الكوم بالمحافظة.

«شادي وشوقي» يتمنيان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

وقال شادي سمير نصار الحاصل على المدالية الذهبية في بطولة الجمهورية وزن 65 تحت 17 عامًا، إنه يتدرب بشكل مكثف خلال الشهر كي يحافظ على لياقه بشكل مستمر، كما يتمنى أن يصبح بطلًا عالميًا خلال السنوات المقبلة، مطالبًا الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية بمساعدة الشباب للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة.

من جانبه، قال شوقي أشرف علي، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية وزن 65 تحت 17عامًا، إنه يأتي إلى النادي بصفة مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات لكي يتدرب على المصارعة الرومانية خلال هذه العام الجاري إلى ان استطاع تحقيق البطولة، كما يتمنى أيضًا المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة كي يحقق حلمه بالتتويج بذهبية بطولة العالم في المصارعة الرومانية.

المدرب: نفسي يحققوا الفوز في بطولة العالم

وقال خليل إبراهيم مدرب الشابين في نادي كفر المصيلحة بالمنوفية، أنه يدرب ويؤهل الأطفال وهم في سن صغيرة حتى يصبحوا أبطالًا مثل «شادي» و«شوقي»، مؤكدًا أنهم قادرين على المنافسة على بطولة العالم في المصارعة الرومانية إذا شاركوا فيها، وسوف يحصلان على الميدالية الذهبية، مطالبًا الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية بمساعدة هؤلاء المواهب حتى يرفعوا علم مصر في البطولات والمحافل الدولية المقبلة.