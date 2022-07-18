مشادة ساخنة بين ميدو وعضو بنقابة الأطباء بسبب أزمة «حماه»

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل أزمته مع نقابة الأطباء، بعد شكواه من عدم استقبال والد زوجته بأحد المستشفيات الخاصة بدعوى أن جميع الأطباء في إجازة، قائلا: «من حق الأطباء أخذ إجازة ولكن ضرورة وجود أطباء أثناء إجازات العيد لاستقبال حالات الطوارئ».

جميع أفراد عائلتي أطباء

وأضاف ميدو خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان يتواجد في الساحل بينما والد زوجته بالقاهرة، وعندما علم أن حماه يمر بوعكة صحية تواصل مع زوج أخته الطبيب بمستشفى دار الفؤاد ولكنه كان نائما، لافتا إل أن جميع أفراد العائلة أطباء.

وواصل: «عند الذهاب للمستشفى تم الرد بأنه لا يوجد أطباء، ووضع الحالة ضمن قائمة الانتظار، دون مراعاة تدهور الحالة الصحية».

واختتم: «القطاع الطبي في مصر مهزلة، لما الدكاترة معظمهم معندهمش ضمير لما الدكاترة الكبار يقولوا للدكاترة الصغيرين متكلمنيش أنا في إجازة يبقى ميستحقش يلبس البالطو ولازم يتحاسبوا».

وأشار ميدو إلى أن عضو بمجلس نقابة الأطباء رفض ذكر اسمه واكتفى بـ«لاعب المنتخب السابق»، معتبرًا ذلك «تحقيرا للاعبي كرة القدم».

ولفت إلى أنه «الإعلامي الوحيد الذي نشر تويتة عام 2018، لمطالبة مراعاة حقوق الأطباء في مصر، نظرا لجهودهم وألا يصح أن يكون راتب لاعبي كرة القدم أعلى من راتب الطبيب في مصر».

رد نقابة الأطباء على ميدو

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء ليس لديها أي معركة مع أشخاص سواء أحمد حسام ميدو أو غيره، والنقابة تتعامل مع المرضى بدون أي اعتبارات، «لا فلان وزير ولا فلان غفير، ولا فلان قريب لاعب أو قريب حد مسؤول».

وأضاف «حسين»، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب قام بالسب والقذف لجموع أطباء مصر، وقالها نصًا «معظم أطباء مصر معندهمش ضمير» وتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللاعب من أجل الحفاظ على حقوق الأطباء في مصر.

وأوضح أن لإهانة التي وجهت من أحد الأشخاص لأحد الأطباء ونقد للمنظومة الصحية، السب والقذف للأطباء توجهت النقابة للجهات المسؤولة عن التحقيق، ومثبت في الفيديو أن اللاعب قال إن معظم الأطباء ليس لديهم ضمير، والقطاع الطبي فاسد، لافتا إلى أن الدول الغربية أشادت بالمنظومة الصحية المصرية أثناء جائحة كورونا.

وتابع: «مكنش مستاهلة أنك تاخد شو في فيديو تشتمنا، كان سهلة تعالى نقعد على طاولة واحدة في أي مكان وتعرض مشاكلك، ولكن هو حب ياخد شو على حساب الأطباء، والنقابة تقدمت ببلاغ للحفاظ على حقوق الأطباء ضد السب والقذف التي تعرضوا له».

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة، مستشفيات تتلقى أموالًا مقابل خدمة، «أكيد مش فاتحين عشان يدفعوا فلوس بس، فأكيد اللاعب ده حماه لما تعب راح هيلاقي دكاترة، ولكن هو كان عاوز دكتور بعينه، والدكتور من حقه أنه ياخد إجازة زي البني آدمين».

وأكد أن جائحة كورونا التي هدمت منظومات صحية في دول متقدمة، نجحت مصر في التغلب عليها من خلال منظومتها الصحية، كما نالت إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بعد الجهد المتميز الذي بذلته المنظومة الصحية في مواجهة تلك الجائحة.