قوات الاحتلال تطلق النار على أراض زراعية جنوبي قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرايلي، النار من موقعي «كيسوفيم» والأحراش»، باتجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت «مخيم قلنديا» شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء بمدينة «رام الله» وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت مخيم الجلزون واعتقلت 3 شبان فلسطينيين تخللها اندلاع مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي سطح مرحبا وحي الطيرة، بعد اقتحامها لقرية عين قينيا.كما أصيب عدد من الفلسطينيين، أمس الأحد، بالإغماء جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بجانب قنابل الصوت على المدنيين في «مسافر يطا» جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الاعتداء الإسرائيلي على خلفية، تجمع أهالي «قرية تواني» في جنوب جبل الخليل من محافظة الخليل، لمنع قوات الاحتلال من مصادرة مركبة.

اعتقال رئيس لجنة حي «بطن الهوى»

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، رئيس لجنة حي «بطن الهوى»زهير الرجبي، كما ألقت قوات الاحتلال القبض على أسير محرر يدعى مهدي جابر بعد اقتحامه منزله في بلدة سلوان.

اعتقلت دورية للجيش الإسرائيلي، عصر أمس الأحد، كل من رئيس بلدية «الدوحة» السابق والأسير المحرر، رأفت جوابرة والأسيران المحرران، علاء عبد الكريم الصطافي وباسل جوابرة غرب بيت لحم.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية أثناء خروجها من باب حطة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،. وفي وقت لاحق، أفرجت شرطة الاحتلال، عن خويص، بشرط إبعادها عن «المسجد الأقصى المبارك» لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وأطلق فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، الرصاص الحي صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم «حي الطيرة» وسط الضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس الأحد، أحيت وزارة الثقافة الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، وعدد من المسؤولين، ذكرى اغتيال الأديب غسان كنفاني على يد الموساد الإسرائيلي في بيروت عام 1972، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات «الأقصى» تصعيد خطير في الأوضاع

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام نحو 340 مستوطنا إسرائيليا لـ«المسجد الأقصى المبارك» وباحاته وأداءهم صلوات تلمودية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة في بيان، إن الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار الخبز في الدولة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» بنسبة تصل إلى 36%، وقالت وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة في بيان مشترك، إن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الخبز منذ أوائل فبراير 2019.

وجاءت زيادة أسعار الخبز، في أعقاب طلب من أصحاب المخابز، بعد ارتفاع أسعار الدقيق وسط ارتفاع أسعار القمح العالمية، فيما ستتراوح أسعار الخبز من 6.09 شيقل « 1.75 دولار» إلى 7.91 شيقل« 2.28 دولار أمريكي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، وقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، ترتيبات لعودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في «إيلات»، وبمقتضاه سيعود 2300 عامل أردني إلى العمل في الفنادق وقطاعات البناء والصناعة.

وفي ألمانيا، قدمت سابين شورمان، مديرة «معرض دوكومنتا» في مدينة «كاسيل» وسط البلاد، استقالتها على إثر جدل حول عمل فني لفنانين إندونيسيين، ظهرت فيه شعارات معادية للسامية لدى افتتاح المنتدى في يونيو الماضي.

وجدارية «تارينج بادي»، التي رسمتها مجموعة من الفنانين الإندونيسيين، أثارت الحادث.وتضمنت الجدارية شريطا مرسوما أطلقت عليه اسم «عدالة الشعب»، ظهر فيه جندي ذو رأس خنزير وعلى خوذته نجمة داود وشعار «الموساد» الإسرائيلي، كما ظهر في اللوحة رجل يعتمر قبّعة عليها شعار النازيين ويدخن السيجار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.