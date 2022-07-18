إخلاء سبيل طبيب جلدية بضمان مليون جنيه لاتهامه بالتحرش بمريضة بالبحيرة

قررت محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمود خطاب، إخلاء سبيل طبيب أمراض جلدية بضمان مبلغ مالي بقيمة مليون جنيه، إثر اتهامه بالتحرش بمريضة أثناء قيامه بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة بداىرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل أيام قليلة.

وأصدر معاذ صلاح، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، قرار حبس طبيب شهير يعمل معيدًا بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك خلفية اتهام الطبيب بالتحرش بمريضة أثناء قيامة بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

التحرش بمريضة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد تلقي بلاغ من فتاة تبلغ من العمر 18 سنة ومقيمة بدائرة المركز، بقيام طبيب جلدية بالتحرش بها أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادته الخاصة بدائرة المركز.

وأفادت المجني عليها، بأنها عقب تعرضها للتحرش من قبل الطبيب بها خرجت من غرفة الكشف، وقامت بالاتصال بأسرتها وأبلغتهم بما تم من الطبيب أثناء الكشف عليها.

ضبط الطبيب المتهم

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط الطبيب، وبالعرض على المستشار إسلام الدماطي أنكر الطبيب التهمة المنسوبة إليه، فقررت النيابة العامة حجز المتهم وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حيال الوقوف على ملابسات الواقعة.

وأيدت تحريات المباحث الجنائية ما جاء بأقوال المجني عليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد في الميعاد القانوني، وصدر قرار اليوم بإخلاء سبيله بالضمان المالي.