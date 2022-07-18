صيدلي عن قراءته للقرآن كاملا في 7 ساعات دون أخطاء: السر في الكتّاب

قال الدكتور محمد صقر، صيدلي، والذي قرأ القرآن كاملًا في 7 ساعات دون أخطاء، إنه نشأ في منزل يسعى كل أفراده إلى حفظ القرآن الكريم، لافتًا إلى سعي والديه لتحفيظه وإخوته القرآن الكريم من خلال إلحقائهم «بالكتّاب» حيث يذهبون إليه مع العديد من الأطفال رغبة في حفظ وتسميع كتاب الله مع شيخ الكتّاب.

بدأ حفظ القرآن الكريم بالثالثة وختمه في التاسعة

وأضاف صقر في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم بعمر 3 سنوات، لافتًا إلى أنه ختم القرآن الكريم بعمر 9 سنوات.

اهتمام من مركز بيلا بكفر الشيخ بتحفيظ أبنائه القرآن الكريم

وأوضح «صقر» أن مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ الذي ينمتي إليه، لديهم اهتمام واسع بالقرآن لافتًا إلى أن المركز يشتهر بأنه موطن الشيخ أبو العنين شعيشع، نقيب قراء مصر، ومن أوائل القراء الملتحقين بإذاعة القرآن الكريم.

ولفت«صقر» إلى أن جميع إخوته حافظين لكتاب كاملًا، مشيرًا إلى أنه منذ التحاقه بالصف الرابع الابتدائي وإتمام حفظ القرآن بدأ في تجويده، من خلال دراسة العلوم المتخصصة في القرآن.

متابعة حفظ وتعلم علوم القرآن على يد أكثر من شيخ

وأشار«صقر» إلى أن الشيخ إبراهيم الفطاير الذي تتلمذ على يده كان كفيف البصر قوي البصيرة، إضافة لمتابعته مع بعض الشيوخ من أمثال الشيخ خالد عبد الحكيم والشيخ مصطفى بدر، لتعلم القراءات وأحكام التجويد، متابعًا أن القرآن الكريم يحتاج إلى اهتمام مستمر.