حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مواليد برج الأسد من الأشخاص الطموحين، فهو يحب عمله ويحاول دائمًا تطوير مهاراته ويحيط نفسه بأحدث المنتجات التكنولوجية، كما أنه كريم يحب الحياة برفاهية ويعيش حياته بحثًا عن الحب، وهو ذكي سريع البديهة.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، يكون القمر في منزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّرًا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، سيكون القمر مقترنًا مع المشتري بمنزل الحظ ما يمنحهم قدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.