حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العذراء من الأشخاص الصادقين الذين يحاولون التحدث بصراحة، كما أنه مولود ذلك البرج لديه القدرة على تحمل ضغوط العمل وتحمل التعب والإرهاق فهو معروف باهتمامه بصحته، كما أنه يتميز بالمرونة الكبيرة في التعامل مع من حوله.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، نقدم حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، يكون القمر في منزل المدخرات ويمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج سيعرفون اليوم كيف يقتربون من الآخر بذكاء وتألق وجاذبيةً.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.