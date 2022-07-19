تعيينات شركة المياه.. مواعيد تقديم المستندات والشروط

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد تقديم الأوراق للمتقدمين وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022، لشغل وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث فقط «المرحلة الثانية».

رابط التعرف على مواعيد تقديم المستندات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابط يمكن من خلاله التعرف على مواعيد تقديم الأوراق للمتقدمين وهو https://bit.ly/3zbjSrD

مراكز وظيفة أخصائي خدمة عملاء

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن مواعيد تقديم الأوراق تخص المتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء بمراكز «نبروه - جمصة - أجا - تمي الأمديد - السنبلاوين» فقط، لافتا إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الخاصة بوظيفة «أخصائي تدريب» تباعًا.

أماكن تقديم المستندات لوظائف 2022

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن مكان تقديم الأوراق التي تخص المتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء بمراكز «نبروه - جمصة - أجا - تمي الأمديد - السنبلاوين» بـ«المنصورة - نهاية مساكن العبور بالمجزر - الطريق السريع - ديوان عام الشركة».

الشروط العامة والأوراق المطلوبة للمتقدمين وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط العامة والاوراق المطلوبة للمتقدمين وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022 لشغل وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث فقط «المرحلة الثانية» وهي كالتالي:

- طباعة نموذج البيانات المعروضة في هذه الصفحة من زر طباعة بالأسفل وتسليمها مع الأوراق، ضرورة احضار أصل وصورة كل من:

- بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وشهادة الثانوية العامة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية أثناء التقديم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على المتقدمين وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022 لشغل وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث فقط «المرحلة الثانية»، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية أثناء التقديم إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بكم والمعلن على الموقع.