فريق طبي بقنا ينجح في تخدير مريضة باستخدام تقنية «الفيبرو أوبتك»

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق طبى بقسم التخدير والعناية المركزة في تخدير مريضة تبلغ من العمر 13عامًا، باستخدام تقنية أكوا فيبرو أوبتك، وهي كانت تعاني من تيبس تصلبي بمفصل الفك، أصيبت به إثر حادث منذ ثلاثة أعوام.

استقبال المريضة وعمل الفحوصات اللازمة

جاء ذلك في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا أنه فور استقبال المريضة بالعيادات الخارجية للقسم تم اجراء الفحوصات الطبية والتي أظهرت انها تعانى من صعوبة في فتح الفم لا تتعدى 2سم مما يتعارض مع تركيب أنبوب حنجري بسهولة لإجراء عملية إصلاح لمفصل الفك.

أسماء الطاقم الطبي

واستخدم الدكتور جاد سيد جاد تقنية الـawake fibroptic intubation لتنبيب الحالة من خلال فتحة الأنف والمريضة مستيقظة وفى كامل وعيها وضم الفريق الطبي الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة والطبيب محمد عبدالعزيز محمد المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة، ونهاد ثابت، أحمد اسماعيل، محمد حسام والطبيب مصطفى سعد مدرس مساعد بالقسم.

كما ضم أيضا الطبيب رمضان عبدالسلام طبيب مقيم بقسم التخدير، جرجس عادل، ميرنا روماني، محمود شورة أطباء مقيمين بالقسم تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض أحمد عبدالمنعم والممرضة عواطف محمد أحمد وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم أن المريضة بحالة جيدة وتتماثل للشفاء حيث تتلقى العناية الطبية بقسم جراحة الوجه والفكين.