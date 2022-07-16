حرائق هائلة في 3 محافظات بالصعيد تسفر عن مصابين وتلفيات.. اعرف التفاصيل

شهدت عدة محافظات في الصعيد، عدة حرائق، منها حريق التهم أكثر من 11 منزلا وحوش ومواشي في محافظة قنا، كما أسفر عن إصابات بشرية ونفوق عدد من المواشي ورؤوس الأغنام، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أتوبيس في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وحريق ثالث في منزل بمحافظة بني سويف دون إصابات بشرية.

حريق هائل في قرية عتمان في قنا

وفي قرية عتمان بمركز دشنا شمال محافظة قنا، اندلع حريق 14منزلًا على حوش وعدد كبير من أشجار النخيل، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحرائق بعد ساعات من تشويه.

وتدخلت الحماية المدنية في قنا بـ9 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص، ونفوق 49 رأس ماشية و 86 من الغنم والماعز.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد بنشوب حريق في 14 منزلًا وحوش بنجع عتمان، نتج عنه نفوق عدد من الأغنام و تلفيات بالمنازل.

أسماء المصابين في حريق قنا

المصابين هم: فتحية جاد ، 55عاما، حروق من الدرجة الأولى، وحسين عبدالله علي، 30 عاما، حروق من الدرجة الاولى بالقدمين واليدين، ومصطفى أحمد ، 25 عاما، حروق من الدرجة الأولى بالقدمين، ومحمود السيد ابوالعباس، 26 عاما، حرق من الدرجة الثانية بالساق اليسرى، ومحمد إسماعيل ، 19 عاما، اختناق، وخالد عبده حزين، 22 عاما، اختناق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق يلتهم أتوبيس سياحي في الغردقة

أتلفت النيران أتوبيس سياحي بشارع الحجاز في مدينة الغردقة، دون وجود ركاب فيه.

الى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق في أتوبيس بدون ركاب في مدينة الغردقة، وتم الدفع بأكثر من سيارة مطافي للسيطرة على الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق دون إصابات بشرية.

حريق يلتهم منزلا في بني سويف

وفي قرية طما في بني سويف، تمكنت قوات الحماية المدنية، في إخماد حريق نشب، بمنزل، نتج عنه احتراق أثاثات ومفروشات المنزل، دون خسائر في الأرواح.

تلقى قوات الحماية المدنية في بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمنزل في قرية طما فيوم التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

والمنزل ملك «رجب .ع» 65 عاما، أسفر عنه احتراق 2 غرفة نوم وغرفة صالون و20 عرق خشب، دون وقوع خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة.