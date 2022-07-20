غرق بمحافظات مصر في 24 ساعة.. مصرع 4 وانتشال 3 جثث والبحث عن مفقود

على مدار 24 ساعة في العديد من المدن والمحافظات، لقى 4 أشخاص مصرعهم ابتلعتهم مياه النيل في العديد من الحوادث المتفرقة، وجرى انتشال 3 جثامين من المياه وجارٍ البحث عن جثة من خلال فرق الإنقاذ النهري بوزارة الداخلية، ونقلت الجثث إلى أقرب مستشفيات والتحفظ عليها بثلاجات الموتى على ذمة النيابة ومفتشي الصحة.

غرق بنيل بركة السبع

وشهدت محافظة المنوفية وقوع حادث غرق في النيل بمركز ومدينة بركة السبع، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في المنوفية، من انتشال جثة شاب عقب الغرق ويدعى «م.م.ن» 20 عاما، من قرية عليم بمركز بركة السبع، حيث جرى انتشال الجثة واستخراجها من النيل، ونقلها بالإسعاف إلى مستشفى بركة السبع وجارى التحقيق في الواقعة.

غرق طفل بترعة البدرشين

وفي حادث الغرق الثاني لقى طفل مصرعه خلال الاستحمام في ترعة بالبدرشين بمحافظة الجيزة ويبلغ من العمر 10 سنوات، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، ونقله إلى أقرب مستشفى بالجيزة.

غرق في العياط

وشهدث الجيزة وقوع حادث غرق لشاب في نهر النيل خلال الاستحمام في نيل العياط، وتبذل قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من جهودها لانتشال جثة بعد أن تمكنت المباحث من تحديد هوية الشاب المتوفى.

غرق بنهر النيل بأبو النمرس

وفي الحادث الرابع لقي شاب غرقا في نهر النيل بأبو النمرس، وتلقت مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إخطارا بوقوع حادث غرق لشاب خلال الاستحمام في نهر النيل، وانتقلت قوات الإنقاذ لموقع الغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من تحديد هوية الشاب، وبتكثيف البحث جرى انتشال الجثمان.

إنقاذ حالات في شواطئ مطروح

وتمكنت فرق الإنقاذ بشركة الغطس والإنقاذ بمدينة مرسى مطروح من إنقاذ عدة حالات غرق خلال استحمام مصطافين في الشواطئ وجرى تقديم الإسعافات الأولية من خلال رجال الإسعاف.