حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مواليد برج القوس من الشخصيات العصبية لأنه من الأبراج النارية ومولوده متهور في كثير من الأحيان، إلا أنه يمكنه التغاضي عن تصرفات من يحبهم ويثق فيهم، كما أنه ذكي للغاية سريع البديهة ويمكنه ابتكار حلول سريعة لمشاكل صعبة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج حظك اليوم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، عطارد في منزل الحظ يمنحك يقظة تساعدك على إصابة أهدافك، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك، فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.