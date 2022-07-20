حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

قد يبدو رجل برج الجدي من الشخصيات الصارمة والصعبة والحازمة في التعامل إلا أنه في الحقيقة يمتلك قلبا طيبا ورقيقا، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن ذلك بشكل مباشر، وإذا كنت ترغب في التعامل معهم فيجب أن تمتلك الصبر والحكمة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، الفلك يطالبك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر معاكسا ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.