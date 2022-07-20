إزالة 21 حالة تعد وبناء مخالف على أراضي الدولة ‏في محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن إزالة 21 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار التصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها على أراضي الدولة لما يمثله من إهدارا للثروة القومية، إذ تمكنت رئاسة الوحدات المحلية لمركزي طلخا ونبروه من إزالة حالات التعدي، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بملف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها.

إزالة 20 حالة تعد على أراضي الدولة في طلخا

وقال محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، في بيان صحفي، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال حملة مكبرة بمشاركة قوة أمنية من مركز الشرطة طلخا لإزالة عدد 20 حالة تعد على أراضي الدولة بنطاق قرية المنيل، وذلك على مساحة 7500 متر مربع، تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسئولي الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف في نبروه

وأشار المحاسب هاني سليمان رئيس مركز نبروه، إلى أنه جرى متابعة تنفيذ إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بقرية الرغام، حيث تم فك الشدة الخشبية المعدة لهذا الغرض، نظرًا لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد ولائحة التنفيذية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكدت محافظة الدقهلية أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإحالة جميع مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.