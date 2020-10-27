مصابة بكورونا تضع "توأم" في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة

نجح الفريق الطبي بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل مرضى الكورونا فى مستشفيات جامعة المنصورة أمس الاثنين بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحامل بتوأم.

‎كانت المريضة ع . م ٢٨ سنة وصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يوم 21 أكتوبر الحالي وتعاني من أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد ووجود التهاب رئوي إضافة إلى حملها بتوأم في الشهر الثامن، وتم حجزها بمجمع العنايات المركزة المخصص للعزل بمستشفيات جامعة المنصورة بتاريخ 21 أكتوبر بعد توقيع الكشف الطبي عليها حيث قرر أطباء الصدر البدء فوراً في بروتوكول العلاج لفيرس كورونا ومتابعة حالة الحمل.

‎وأفاد أطباء النساء والتوليد المعالجين داخل مستشفى العزل الجامعي بإحتمالية احتياجها لإجراء ولادة قيصرية أثناء فترة علاجها بالمستشفي، وعليه بدأت إدارة المستشفى باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة ، وفي تمام الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين بدأت حالة المريضة في التدهور و قرر أطباء النساء والتوليد المتابعين لها إجراء جراحة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والأجنة.

‎وعلي الفور تم تجهيز غرفة العمليات و الحضانات اللازمة لاستقبال المواليد وقام فريق التخدير الموجود في المستشفي بتخدير المريضة وأجريت العملية بنجاح ونتج عنها مولود ذكر ومولوده انثى بحالة صحية جيدة وتم نقلهم للحضانات و كذلك نقلت الأم إلى العناية المركزة بحالة مستقرة لتستكمل علاج الكورونا في المستشفى.