الدفع بسيارات وأتوبيسات لمواجهة الزحام أوقات الذروة في بعض مواقف أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، باستمرار المتابعات والجولات الميدانية على جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق مع إدارة المواقف للدفع بسيارات وأتوبيسات لنقل المواطنين في أوقات الزحام ببعض المواقف، وخاصة في فترة الصباح.

كما شدد «سعد» على تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات، وذلك عقب تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة والمتابعات المستمرة من رؤساء المراكز والأحياء على مواقف السيارات ومحطات الوقود لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار.

تسهيل حركة انتقال المواطنين

وأشار محافظ أسيوط إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة للاستعانة بأتوبيسات وميكروباصات في أوقات الازدحام ببعض المواقف لتسهيل حركة انتقال المواطنين ومنع التكدس، وخاصة بمواقف ساحل سليم والبداري بنزلة عبد اللاه.

كما قام أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالتنسيق مع يسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وتحت إشراف ومتابعة العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالدفع ببعض سيارات ميكروباص وأتوبيسات نقل ركاب إلى موقف ساحل سليم في فترة الصباح، لمنع الزحام والتكدس من المواطنين والطلاب، الأمر الذي لاقى رضا واستحسان من المواطنين والطلاب.

تكثيف الحملات بالمواقف

كما كلف المحافظ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف، لتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بصورة مفاجئة، لافتًا إلى جولاته المستمرة لتفقد سير العمل ببعض مواقف السيارات ومجمع مواقف سيارات نزلة عبداللاه لخدمة قرى ومراكز الجنوب والغرب والشرق، بالإضافة إلى تفقد موقف المعلمين الجديد الخاص بالمحافظات للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات.

يأتي ذلك مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، موجهًا جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف.

الالتزام بتعريفة الركوب

كما تفقد المحافظ أيضًا بعض محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين وتركيب بانرات بالأسعار الجديدة، مشيرًا إلى إنه تم إطلاق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.