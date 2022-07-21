اتهام شخصين بتحطيم أدوات وأجهزة بمستشفى دكرنس العام

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية عن وجود حادث اعتداء جديد على أحد المستشفيات العام، حيث تم إلقاء القبض على شخصين لاتهامهما بتحطيم أدوات وأجهزة بمستشفى دكرنس العام، بعد أن طلب أمن المستشفى منهما الخروج من القسم الداخلي بالمستشفى لزيارتهما مريض في غير وقت الزيارة، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين المرضى والعاملين في المستشفى.

إجراءات قانونية ضد المعتدين على مستشفى دكرنس

وأكدت النقابة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن تضامنها الكامل مع العاملين في مستشفى دكرنس العام، وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمعرفة الفريق القانوني الخاص بالنقابة، ووقوفها داعماً للأطباء في أي مكان، وحمايتهم من أي اعتداء.

اعتداء بعض المرافقين على مستشفى دكرنس

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن «ما حدث هو حادث اعتداء جديد على مستشفى دكرنس العام، حيث في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، تواصل معي الدكتور أحمد حافظ، مدير مستشفى دكرنس العام، وأبلغني بوجد اعتداء على المستشفى من بعض المرافقين، أدت لحدوث تلفيات بالمستشفى».

وأضاف «الشحات»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم على الفور التواصل مع مأمور مركز شرطة دكرنس، وقيادات وحدة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية، وتم التواصل بين الفريق القانوني بالنقابة وإدارة المستشفى، حيث تم تحرير محضر باسم المنشأة، وحصر التلفيات، وتم التحفظ على المتهمين على ذمة التحقيقات.

ووجه نقيب أطباء الدقهلية الشكر للقيادات الأمنية بالمحافظة ومركز شرطة دكرنس على تدخلهم السريع والحاسم، وكذلك الشكر لإدارة مستشفى دكرنس على حسن التصرف للحفاظ على حقوق المستشفى والفريق الطبي.