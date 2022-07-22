الوحدة المحلية بأخميم تصدر 9 رخص و466 عقد تصالح بناء وأملاك دولة

عقد حسين حباري رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اجتماعا مع نواب المركز ومديري إدارات الوزارات المختلفة بالمركز، ورؤساء المجالس القروية بمجلس محلي أخميم؛ لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ومناقشة التنسيق مع الإصلاح الزراعي والأملاك للفصل بين أملاك الأهالي، وجرى إخطار القرى بإرسال الإحداثيات للمواقع المحددة، وذلك لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وحصر المباني المخالفة.

تقنين عقود أملاك الدولة

وأعلن الحباري، أنه جرى الانتهاء من 466 عقدًا كما يوجد 608 عقدًا بلجنة البت، وحصر 108 طلب تغيير موقع، وتعمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، على الإبلاغ الفوري عن أي متغير وتصويره وتقديمه للمحافظة، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالات البناء خارج وداخل الحيز العمراني، والتشديد على فرق الرصد بالإبلاغ الفوري وإحالة المتقاعس للنيابة.

167 ملف تصالح بمركز أخميم

وتسلمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بملف التصالحات 167 ملفًا، والتوريد على عدد من الملفات الأخرى جاري حصرها، فضلا عن وجود عدد من الملفات خارج النطاق، وتقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمراجعة العقود لكل ملكية عقار أو مبني مخالف، وإزالة الإعلانات المخالفة على المباني.

الانتهاء من 9 رخص بناء

كما أوضح رئيس المركز المحلي لمدينة أخميم، أنه جاري الانتهاء من 9 رخص وتصريحات لمباني داخل نطاق مركز أخميم، ومناقشة خطة عمل مبادرة مشروعك بمركز أخميم حيث تعمل المبادرة بقيمة 108 ملايين جنيه.