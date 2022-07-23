إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بكفر الشيخ.. بينهم طفل

اصطدمت سيارتان على رافد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالإقليم، إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول 4 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارتين، من أمام قرية زهران، التابعة لمركز كفر الشيخ، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة لهم فور وصولهم المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعرفة ملابساته، وإجراء التحريات اللازمة، وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن المصابين هم «ن . ب»، 18 عاما، و«ب . ن»، 32 عاما، و«أ . ب»، 12 عاما، و«ع . م»، 37 عاما، وجميعهم مصابون بكدمات، وجاري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم لاستكمال التقرير الطبي.

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وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت حادثي تصادم سيارات، الأول بالطريق الدولي الساحلي وأسفر عن مصرع 4 طلاب، أما الحادث الثاني والذي وقع في منطقة الكوبري الأزرق ، فأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين نارية.