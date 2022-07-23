«ع الدوار وناصر كلنا بنحبك واحنا الشعب».. أغاني عبرت عن فرحة المصريين بثورة يوليو

«ع الدوار ع الدوار.. راديو بلدنا فيه أخبار»، كلمات غرد بها المطرب الشعبي محمد قنديل لتكون أولى الأغاني التي تعبر عن ثورة 23 يوليو 1952، وبثتها الإذاعة لتشارك فرحة الشعب المصري بتحقيق إرادته وإنهاء الظلم والاستعمار، وإعلان الجمهورية.

أغاني عبدالحليم حافظ

«ابن الثورة» لقب أطلق على عبدالحليم حافظ نظرا لأن يعد من أكثر المطربين الذين غنوا لـ ثورة 23 يوليو، فلا ينسى أحد «احنا الشعب» والتي غناها للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، و«حكاية شعب» وغناها في عيد الثورة كتب كلماتها أحمد شفيق كامل ولحنها كمال الطويل.

ومن ضمن أغاني العندليب الأسمر عن ثورة 23 يوليو أغنية «بستان الاشتراكية» من كلمات صلاح جاهين وألحان محمد الموجي، وأغنية «ثورتنا المصرية» من كلمات مأمون الشناوي وألحان رؤوف ذهني.

مشاركة الموسيقار محمد عبدالوهاب

الموسيقار محمد عبدالوهاب من ضمن ركب المطربين الذين وضعوا بصماتهم في الأغاني التي تحدثت عن ثورة 23 يوليو، فقدم أوبريت «ناصر كلنا بنحبك» بعد توليه منصب الرئاسة، ومن أشهر أعماله أوبريت «الجيل الصاعد».

كوكب الشرق تغني لثورة يوليو

وحرصت كوكب الشرق أم كلثوم على تقديم العديد من الأغاني التي تحدثت عن ثورة 23 يوليو ولعل أبرز هذه الأغاني «يا جمال يا مثال الوطنية» و«حبيب الشعب»، والتي قدمتها عقب تنحي الرئيس جمال عبدالناصر كما قدمت أغنية «على باب مصر».

أغاني فريد الأطرش في عيد ثورة يوليو

«يا مرحبا بك يا جمال» عنوان أغنية غناها المطرب فريد الأطرش في عيد الثورة سنة 1964، وكتب كلماتها الشاعر أنور عبدالله، ولحنها فريد الأطرش، كما قدم «نشيد الشباب» من كلمات الشاعر بيرم التونسي ومأمون الشناوي يوم 27 سبتمبر 1952.

«نشيد التحرير» لـ ليلى مراد

ووضعت الفنانة الراحل ليلى مراد بصمتها الفنية في إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث قامت بغناء «نشيد التحرير».