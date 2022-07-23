إزالة 5 مبان مخالفة على مساحة 750 مترًا في طهطا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بإشراف رئيس المدينة، بتنفيذ حملات لرفع التعديات على الأراضي زراعية، تضمنت إزالة حالة تعد على مساحة 50 مترًا بناحية ساحل طهطا، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة 3 مبان مخالفة بشطورة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية شطورة بمركز طهطا، بتنفيذ حالتي إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمجلس قروي شطورة بمساحة 500 متر، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب على مساحة 100 متر تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمت الإزالة بإشراف رمضان عابدين، رئيس قرية الصوامعة غرب، ووائل أبوعليو، رئيس قرية شطورة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا.

إزالة مبنى مخالف على مساحة 100 متر ببنجا

كما قامت الوحدة المحلية بمجلس قروي بنجا في مركز طهطا، بإزالة مبنى مخالف على مساحة حوالي 100 متر.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها بالمحافظة، حفاظًا على الرقعة الزراعية.