إزالة 4 مبان مخالفة على مساحة 525 متر في دار السلام

تكثف الوحدة المحلية مركز دارالسلام بمحافظة سوهاج جهودها لمنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الخضراء كما يتم إزالة الأبنية المخالفة عقب رصدها من فرق الرصد الميداني.

إزالة 50 متر مخالف بدار السلام

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحى بحرى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بإشراف أشرف حسن سكرتير القرية بحملة إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية، وبناء سور بطول 50 متر بالطوب الأحمر والطين بنجع الجزيرة الوسطى بأولاد يحيى بحري، كما أيضا تمت بإشراف عماد إبراهيم رئيس القرية حملة إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية، وبناء سور بدون ترخيص بطول 100 متر بناحية نجع الدنافقة بأولاد يحيى بحري.

إزالة 175 متر بقرية السلام

كما قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بإشراف محمد ابوالوفا رئيس القرية بحملة إزالة فورية بنجع عرب الصبحة بقرية السلام على مساحة واحد قيراط 175 متر تقريبا.

إزالة 200 متر بقرية الخيام

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الخيام بمركز أدار السلام بمحافظة سوهاج بإشراف عزالدولة كعب رئيس القرية بحملة إزالة فورية لشده خشبية بالدور الثاني بقرية أولاد خلف على مساحة 200 متر.

تحرير المحاضر اللازمة

هذا وقد تم إزالة المخالفات بأدوات الوحدات المحلية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج على ضرورة المتابعة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.