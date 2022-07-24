حقائق لا تفوتك عن كلية تجارة جامعة أسيوط.. أقسامها ومجالات العمل

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة عقب الانتهاء من أداء امتحاناتهم الأسبوع الماضى إلى مرحلة جديدة وهي تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وتفتح جامعة أسيوط مكاتب تنسيق القبول للطلاب لتسجيل رغباتهم حسب المجموع والكلية المرشح لها فتتلقى كلية التجارة جامعة أسيوط رغبات الطلاب المرشحين لها حسب درجات القبول.

أقسام كلية تجارة جامعة أسيوط

تتنوع الدراسة داخل كلية تجارة جامعة أسيوط إلى عدة أقسام يتخصص فيها الدارس من الطلاب إلى قسم المحاسبة - قسم الاقتصاد - المالية والتامين - قسم الإحصاء الرياضة والتأمين - قسم إدارة الأعمال - الإحصاء التطبيقي - النظم الضريبية - ريادة أعمال - خدمات مصرفية - تجارة إلكترونية - موارد بشرية - محاسبة وتدقيق.

مميزات كلية تجارة جامعة اسيوط

تقبل كلية تجارة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي ويحصل الدارس فيها على درجة البكالوريوس من الدرجة العلمية ايتى تعطيها الجامعات للدارسين بعدها في التجارة.

كما تؤهل الطلاب الدارسين بها للدراسات العليا للماجستير ثم الدكتوراة في التخصصات والأقسام المختلفة بها.

مجالات العمل بكلية التجارة

يوجد الكثير من الطلاب الذين يحلمون بأن يلتحقوا بكلية التجارة بسبب توفر الكثير من الوظائف المناسبة لهم بعد التخرج من هذه الكلية وبسبب توافر الكثير من المجالات في هذه الكلية، لذلك نتعرف معا على كلية التجارة ومجالات العمل التي توفرها هذه الكلية للخريجين.

ويعمل خريج كلية التجارة في مجالات متعددة ومختلفة يتطلبها سوق العمل والشركات منها محاسب - مراجع قانوني - محاسب ضريبي - مراجع حسابات داخلي - محاسب تكاليف محاسب إداري - العمل في إدارة مكاتب - المحاسبة - العمل في الأقسام المالية بالشركات.