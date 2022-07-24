حبس شخصين متهمين بقتل شاب في مشاجرة بالشرقية.. خلاف بسبب طلب زواج

قررت الجهات المختصة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب في مشاجرة بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات بينهم، بعد رفضهم طلبه بالزواج من إحدى فتيات أسرة المتهمين لكونه متزوج.

مصرع شاب في مشاجرة بمركز الحسينية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من أهالي قرية قصاصين الشرق، بمقتل «محمد. أ. م» في مشاجرة مع آخرين.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، والوقوف على كل ملابسات الواقعة.

وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته في الرأس

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين القتيل واثنين آخرين بسبب خلافات بينهما، وقام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب بأداة خشبية ما أدى لإصابته بجرح ونزيف، وقام بعض الأهالي بنقله إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه لكنه توفى في اليوم التالي متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي، ثم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتشريح الجثة.

خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين

وأفاد بعض الأهالي أن المتوفي والمتهمين بينهما خلافات قديمة بسبب طلبه الزواج من إحدى فتيات العائلة، غير أنه قوبل بالرفض لأنه متزوج، وتجددت الخلافات التي بدأت بمشادات كلامية، وتطورت لمشاجرة أصيب خلالها بضربة على رأسه بأداة خشبية ما أدى لوفاته وألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير طبي لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بالدفن، وفي وقت لاحق صرحت لنيابة بالدفن وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.