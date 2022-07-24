«أستاذ مناعة» توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

قالت الدكتورة هايدي سمير أستاذ المناعة بجامعة حلوان، إن طريقة نقل عدوى مرض جدري القرود ما زالت مبهمة، غير أن هناك إشارات توضح ضرورة وجود تعامل بين حامل المرض والشخص المصاب.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

وأضافت سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ أكثر المصابين بمرض جدري القرود هم من المثليين ومتعددي العلاقات، لافتة إلى أنّ الجدري العادي ليس من نفس فصيلة مرض جدري القرود، لذا لا يعد التطعيم ضد الجدري العادي له دور في تقديم أي نوع من الحماية ضد جدري القرود.

تطعيم «سمول بوكس»

وأوضحت أستاذ المناعة بجامعة حلوان، أنّ العائلة الأقرب لمرض جدري القرود هو فيروس سمول بوكس، لافتة إلى إمكانية حصول الاشخاص الأكثر عرضة للمرض لتطعيم سمول بوكس، فهو ما زال موجودا لكنه غير مستخدم، نتيجة إختفاء الإصابة بهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم.

جدري القرود هو متحور لمرض مختفي

ولفتت سمير إلى أن بعض الفيروسات تقوم بعمل تحورات مثل ما حدث من قبل مع إنفلونزا الطيور والخنازير، وكوفيد 19 وغيرها، لافتة إلى أن جدري القرود هو متحور لأحد الفيروسات كان يصيب الحيوانات فقط في السابق، ثم بدأ بالانتقال إلى الإنسان.

وشددت أستاذ المناعة بجامعة حلوان على ضرورة غسل اليدين باستمرار والبعد عن الأشخاص المشكوك في إصابتهم، وضرورة عدم عزل المصابين وعدم الاختلاط بهم، منوهة بضرورة أن يأخذ المسافرون إلى دول غرب إفريقيا حذرهم من تناول بعض الأطعمة، حيث يفضل تناول الأطعمة كاملة الطهي.

تحذير للمواطنين

وأكدت «سمير»، وجود تدرج في مستويات الوباء، لافتة إلى أن إعلان المرض وباءً بمثابة كارت أحمر، والمستوى الأقل منه إعلان حالة التأهب القصوى وهي بمثابة كارت أصفر، وهي درجة التأهب التي أعلنتها أمس منظمة الصحة العالمية بخصوص جدري القرود.

وأوضحت أن ذلك يعني إشارة تحذيرية للمواطنين بضرورة توخي الحذر، مشيرة إلى أنّ هذه الإشارة تتضمن أنه قد يحدث وضع غير مريح للعالم بسبب هذا المرض، مع الإشارة للجهود المبذولة لتقليل انتشار المرض.