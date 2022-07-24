إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لوحدة سكنية في قرية توماس بالأقصر

أطلق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية توماس الوسطى بمركز ومدينة إسنا بالأقصر، بعد انتهاء قطاع البترول وشركة غاز مصر من تدفيع الغاز لأول مرة بقرى إسنا.

قرى إسنا وأرمنت

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى مركز إسنا، حيث يتم تنفيذ المبادرة في قرى مركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

وأكد المحافظ أن إطلاق الشعلة الأولى يأتي في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي لمختلف قرى مبادرة حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت لإحلاله محل البوتاجاز.

سرعة التواصل والتعاقد

ووجه محافظ الأقصر بسرعة التواصل مع المواطنين في القرية للتعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية، مشيرا إلى التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون أية مصاريف وبنظام تقسيط على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المناطق التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 17 ألف وحدة سكنية بمركز إسنا، و10 آلاف وحدة بمركز أرمنت، وتم الانتهاء من أعمال مد الغاز في قرى النجوع قبلي وبحري وتوماس الوسطى، وجاري الانتهاء من مد الخط الرئيسي للغاز بقرية توماس 1 بعد الانتهاء من الأعمال الداخلية للقرية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي بمحافظة الأقصر منذ بدء أعمال توصيل الغاز وحتى الآن، نحو 91 و855 وحدة سكنية.